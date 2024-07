180 km in bici per conoscere il territorio pontino: è la Dmo dei Monti Lepini

SAN FELICE CIRCEO – Circeo Be Wild, sostenuta dalla DMO Dai Monti Lepini al Mare, martedì 16 luglio alle ore 16 ha presentato al Cinema Anna Magnani di San Felice Circeo il Pontino Wild Tour, innovativa proposta di cicloturismo ideata da per condividere nuovi approcci e una visione di sviluppo turistico partecipato del territorio.

Nel corso dell’incontro, moderato da Lecizio Parlagreco, Presidente e Destination manager della ‘DMO dai Monti Lepini al Mare’, un dato importante arriva dalla presenza di amministratori ed enti locali tanto del litorale, quanto del versante montano.

È stata anche occasione per proiettare in anteprima il cortometraggio omonimo, con immagini inedite e con le testimonianze dirette di chi ha già testato il tour, un ulteriore strumento a disposizione dei cicloturisti che vorranno accogliere e preparare al meglio il proprio tour.

Da un’idea di Vanio Crepaldi, fondatore di ‘Circeo Be Wild’ e tra i soci fondatori della ‘DMO Dai Monti Lepini al Mare, il ‘Pontino Wild Tour’ si propone di far conoscere alcune tra le perle, più o meno nascoste, che caratterizzano il territorio della provincia di Latina, tutte fruibili in maniera libera e sostenibile. Tra gli obiettivi del ‘Pontino Wild Tour’ in collaborazione con la ‘DMO dai Monti Lepini al Mare’ anche quello di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici che a tutt’oggi insistono principalmente nei mesi centrali della stagione estiva.

Una modalità di esplorazione lenta, questa della bicicletta, per meglio mettere in connessione i paesi del litorale con quelli delle aree interne. Un viaggio affascinante e suggestivo che esalta al meglio sia la storia comune quanto le peculiarità di ognuno dei luoghi attraversati. L’itinerario presentato oggi è solo il primo di infinite combinazioni. Si tratta di un percorso ad anello di 180 km, da percorrere agevolmente nel corso di 3 giornate, in cui si attraversano alcuni luoghi di interesse in grado di raccontare molto di questo territorio e della sua storia:

Piana delle Orme è una viva testimonianza della cultura contadina di questi luoghi e si riesce a toccare con mano quella che è stata l’immensa opera di bonifica della pianura pontina;

Sermoneta, edificata nell’XI secolo, lascia senza fiato chiunque la veda per la prima volta e qui è previsto il primo dei due pernotti;

Bassiano e la fattoria etica di Valle Pepe;

la scalata del Monte Semprevisa fino al rifugio;

Priverno e la via Bassianese;

il bellissimo centro storico di Sezze Romano;

il Borgo di Fossanova, tappa che conclude la seconda giornata con cena e pernotto nel Borgo antistante la rinomata Abbazia, tenuta in vita ancora oggi dai frati benedettini, cistercensi e dai frati minori;

la spettacolare salita di Campo Soriano per una full immersion nella natura incontaminata del Parco Naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi;

il centro storico di Terracina, per pedalare sull’Antica Via Appia, tappa emozionante che fonde storia e avventura;

San Felice Circeo, dove l’itinerario ha inizio e fine, con una ultima tappa tra storia, natura e adrenalina.

A rendere la proposta ancora più innovativa, è la possibilità di poter scaricare le traccie del percorso dal web e poterlo fare in autonomia con la propria bicicletta in qualunque momento dell’anno, godendo di tutte le informazioni utili per visitare i punti di interesse coinvolti nel ‘Pontino Wild Tour’, oltre alla possibilità di usufruire delle convenzioni presso strutture di accoglienza, qualora interessati e senza alcun obbligo perché il fine resta quello della promozione di un territorio ancora troppo poco valorizzato.

Come ulteriore possibilità, la ‘DMO dai Monti Lepini al Mare’, metterà a disposizione un calendario di appuntamenti del ‘Pontino Wild Tour’ nella bassa e media stagione da ottobre a marzo, grazie alla piattaforma digitale MyBestLazio (prossimamente online) per consentire di godere di un’esperienza unica dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico. Il ‘Pontino Wild Tour’ sarà una delle prime proposte promosse da ‘My Best Lazio’ per favorire la conoscenza del territorio dai Monti Lepini fino alle Isole Pontine attraverso modalità di esplorazione innovative, condivise e sostenibili.