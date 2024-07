A Latina le iniziative per la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento

LATINA – Oggi 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. Si tratta di un’iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita. “Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”.

L’evento si sta svolgendo sul Lungomare di Latina e sono presenti anche due cani da salvataggio.

Ne abbiamo parlato con Gianluca Di Lorenzo, responsabile della Blue Service, la società che ogni giorno, con i suoi bagnini, è sulle spiagge pontine per la sicurezza dei bagnanti

Quest’anno in Italia tutte le localitàhanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.