A Latina torna la Notte Rosa, Di Cocco: “L’avvio di una bella tradizione”

LATINA – E’ tutto pronto a Latina per il secondo appuntamento della Notte Rosa, manifestazione organizzata dal Comune di Latina insieme alla Pro Loco di Latina Centro Lido. Venerdì 12 luglio per le vie del centro, e fino alla piazza San Marco, i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte per consentire lo shopping serale ma anche per godere dell’animazione degli artisti di strada.

Otto le postazioni dislocate tra piazza San Marco, corso della Repubblica e via E. Di Savoia che ospiteranno maghi, giocolieri, equilibristi, clown, burattini che dalle ore 20 alle ore 24 si esibiranno gratuitamente. 16 eventi che vedranno protagonisti artisti di strada di fama nazionale.

“Un appuntamento che coniuga sia l’economia, sia il divertimento e che mi auguro possa diventare una tradizione stabile per la città di Latina”, ha detto l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco

Gli artisti che si esibiranno sono Giulio Linguiti, performer circense, artista di strada, attore e formatore torinese, specializzato nella “ruota Cyr” che è un dispositivo circense molto recente, costituito da un unico grande anello di alluminio che adopera afferrandone il bordo e facendola ruotare e girare su sé stessa mentre esegue movimenti acrobatici all’interno di essa.

Fil, artista romano che con il suo spettacolo di magia contemporanea, giocoleria saprà coinvolgere ogni genere di pubblico in una performance poetica, ironica e sorprendente.

Nicola Macchiarulo in arte Il Macchiarlo, ha iniziato a esibirsi nel 2000 a Berlino e da allora non si è più fermato, giocoliere, clown e mimo saprà stupire e divertire grandi e bambini.

Acrobazia aerea con India B e lo spettacolo delle bolle di sapone giganti con l’artista Samuel Dell’Anno che si esibirà davanti al Museo Cambellotti e il teatro di burattini con la Compagnia Chùmbala Cachùmbala che nell’area antistante la statua degli Alpini di Corso della Repubblica porterà in scena lo spettacolo “Il mostro della spazzatura”.

A chiudere la serata ci saranno Marta From Diya e Lucignolo, quest’ultimo con il suo spettacolo dal titolo “Scirocco” attraverso musiche e magia di fiamme danzanti.

Presenti lungo il percorso anche giochi per bambini, street food e ci saremo anche noi con la postazione di Mondo Radio (Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina) che accompagnerà tutta la serata con musica.