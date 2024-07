Alto Impatto, nuova operazione al quartiere Nicolosi

LATINA – 202 persone identificate, 19 delle quali straniere. Provvedimenti di espulsione per sei irregolari, con l’accompagnamento di un tunisino in una struttura di accoglienza a Potenza. 147 veicoli fermati, 6 verbali elevati e 2 sequestri per mancanza di copertura assicurativa. Sono solo alcuni dei numeri della nuova operazione ad “Alto Impatto” coordinata dalla Questura di Latina nel quartiere Nicolosi, in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Locale e operatori specializzati della Asl. Oltre 20 unità tra Volante, Stradale e Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno passato al setaccio il quartiere ispezionando anche delle attività commerciali. Ulteriori servizi scatteranno nei prossimi giorni, anche nella stessa zona.