Alto impatto, nuova operazione nel quartiere Nicolosi e alle autolinee

LATINA – Nuova operazione Alto Impatto nel quartiere Nicolosi e zona autolinee a Latina. Le pattuglie della Squadra Volante, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della Polizia Stradale, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati. Un equipaggio della squadra volante ha tratto in arresto un cittadino straniero, responsabile di rapina impropria ai danni di una donna e resistenza a pubblico ufficiale. L’attività è frutto del prezioso contributo fornito da un poliziotto della Questura, in quel momento libero dal servizio. Il poliziotto infatti, mentre stava percorrendo a via del Lido, ha notato uno straniero che correva guardandosi più volte le spalle come per verificare se qualcuno lo stesse seguendo, dietro di lui una donna e un uomo che tentavano di seguirlo. Avendo percepito che qualcosa non andava si è posto subito all’inseguimento dello straniero che nel frattempo, sotto gli occhi del poliziotto, aveva gettato a terra delle carte di credito prelevate dalla borsa strappata alla donna. L’operatore libero dal servizio, dopo averlo inseguito per varie strade, lo ha bloccato in attesa dell’arrivo della Volante. Lo straniero è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato.

Denunciato anche un altro soggetto straniero, di nazionalità ucraina, che utilizzando un’ascia aveva minacciato i vicini di casa, arrivando a colpire con l’arma un muro adiacente le abitazioni e tranciandone un tubo. L’umo immediatamente fermato dai poliziotti ha consegnato spontaneamente l’arma, poi sottoposta a sequestro, ed è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Non sono mancati i controlli e le verifiche volte al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, verificando la regolarità dei cittadini stranieri a permanere sul Territorio Nazionale; a tal riguardo sono stati controllati 47 cittadini stranieri. Uno dei soggetti controllati, un extracomunitario senza fissa dimora e senza alcun documento di identificazione, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per le procedure di identificazione attraverso le quali è emersa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, d’intesa con il personale dell’Ufficio Immigrazione sono state attivate le procedure dirette all’emissione del provvedimento di espulsione dell’uomo che pertanto dovrà lasciare il territorio nazionale.

L’attività relativa ai posti di controllo e ai controlli dinamici ai soggetti in transito, ha consentito di identificare 106 soggetti, delle quali con 27 con pregiudizi di polizia.

Le pattuglie impegnate nel dispositivo hanno inoltre controllato 44 veicoli con elevazione di 8 sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada.

Le attività ad alto impatto, condotte in piena sinergia con le altre forze di polizia e sotto l’egida della Prefettura, proseguiranno durante tutto il periodo estivo per garantire maggiore sicurezza e un durevole effetto di deterrenza delle condotte criminali.