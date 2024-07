Applausi e cordoglio a Cori nei funerali di Alice e Christian

CORI – Tantissime persone si sono riunite a Cori, presso il campo sportivo Stoza di Cori per dare l’ultimo saluto ad Alice Carconi e Christian Spirito, i due ragazzi di 14 e 17 anni morti in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale Cori-Giulianello. Il sindaco Mauro De Lillis ha deciso di mettere a disposizione il centro sportivo per raccogliere le centinaia di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto ai due giovani ragazzi. Il sindaco ha firmato anche il decreto che proclama il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta e serrande abbassate.