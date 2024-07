Aumentano i turisti, ma l’acqua scarseggia

LATINA – Caldo record e tanti turisti nella zona pontina. Sarebbero questi i problemi che hanno portato, nel torrido week end appena passato a un abbassamento idrico nelle zone di Latina, Fondi e Sperlonga. E l’abbassamento di pressione idrica ha messo in difficoltà i gestori dei locali sul lungomare da Latina al Circeo e Sperlonga. Sabato sera il disagio ha colpito più comuni del litorale pontino e a causa dei tantissimi cittadini che hanno affollato i locali che affacciano sulle spiagge, molti ristoranti, chioschi e stabilimenti sono stati in affanno. A fare la differenza sarebbero stati appunto i tanti turisti che stanno affollando le zone turistiche pontine con un maggior utilizzo dell’acqua. Il gestore, Acqualatina, ha spiegato in una nota che “A causa degli alti consumi potrebbero verificarsi fenomeni di abbassamento della pressione con possibile interruzione idrica nei piani più alti. La normalizzazione è comunque prevista a breve. I tecnici di Acqualatina, infatti, sono subito intervenuti per risolvere il problema”