Bella Farnia, vasto incendio in un vivaio

LATINA – E’ arrivato a propagarsi fino ad un’abitazione l’incendio divampato nel primo pomeriggio in un vivaio di via Diversivo Nocchia, a Bella Farnia, nel territorio di Sabaudia. A quanto pare hanno preso fuoco dei materiali plastici, dai quali si è sprigionata una densa coltre di fumo nero visibile dalla Pontina e perfino da Latina. Sul posto hanno operato diverse squadre di vigili del fuoco, oltre a carabinieri, forestali e protezione civile. In un post sui social il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha invitato i residenti a tenere le finestre chiuse, nel timore che possano essersi sprigionate delle sostanze tossiche.

Disagi nel pomeriggio anche su via del Lido a causa di un altro incendio domato dai Vigili del fuoco.