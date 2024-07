Calcio, il Latina acquista Filippo Marenco

LATINA – Latina Calcio 1932 ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del promettente difensore Filippo Marenco. Nato a Bologna il 3 ottobre 2003, Marenco si è fatto notare per le sue capacità difensive e la sua presenza fisica sul campo, misurando 1,87 metri di altezza. Per lui un contratto biennale dopo l’ultima esperienza all’Ancona.

Marenco ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Bologna, dove ha potuto affinare le sue abilità e sviluppare una solida base tecnica. Successivamente, è approdato all’Ancona, squadra con cui ha giocato la stagione 2022/2023 in Serie C. Con l’Ancona, Filippo ha collezionato 21 presenze, dimostrando una costante affidabilità e contribuendo significativamente alla difesa della sua squadra.

Oltre alla sua esperienza in Serie C, Marenco ha anche rappresentato una risorsa preziosa nelle categorie giovanili italiane, partecipando a vari tornei e competizioni. La sua versatilità, unita alla sua determinazione e al suo impegno, lo rendono un acquisto strategico per il Latina Calcio.

Con l’ingresso di Marenco, Latina Calcio 1932 punta a rafforzare ulteriormente la sua linea difensiva, cercando di mantenere una solida difesa e ambire a traguardi sempre più importanti nella prossima stagione di Serie C.