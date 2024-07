Canale Mussolini, una maratona di lettura a Latina

LATINA – È in programma, il 3 agosto, una maratona di lettura di “Canale Mussolini” presso l’arena Cambellotti. A tre anni dalla scomparsa di Antonio Pennacchi, vincitore del Premio Strega nel 2010, il Comune di Latina e il gruppo spontaneo “Amici di Antonio Pennacchi” hanno voluto ricordare lo scrittore con la lettura integrale di “Canale Mussolini”.

L’evento si terrà presso l’arena Cambellotti ed avrà inizio a partire dalle ore 20, fino alla fine della maratona di lettura prevista per le ore 8 del 4 agosto in cui si sposterà per la conclusione in viale Pennacchi, sul lungomare di Latina.

Oltre ai parenti, agli amici e ai conoscenti dello scrittore, tutti gli interessati possono partecipare alla maratona di lettura e richiedere di poter leggere un passo del romanzo. Per farlo, occorre inviare una mail per prenotarsi a amicidiantoniopennacchi@gmail.com.

“L’evento – afferma il sindaco Matilde Celentano – è stato pensato per commemorare e omaggiare la vita e l’opera del vincitore del premio Strega che ha portato alto il nome di Latina. A Pennacchi, figlio di questa terra, l’amministrazione comunale ha già intitolato la parte finale della via che porta al lungomare di Latina e, con questo evento, vuole ricordare alla città il grande contributo culturale e letterario che ci ha lasciato, oltre a promuovere la lettura tra i cittadini”.

“Abbiamo voluto ricordare Antonio Pennacchi – dichiara Massimiliano Lanzidei dell’associazione “Amici di Antonio Pennacchi” – leggendo un suo libro, per sentirlo vicino ad avere la sensazione di averlo tra noi. Con la maratona di lettura vogliamo dare la possibilità a tutti coloro che vogliono di partecipare e ricordare insieme l’artista”.