Dai carabinieri per contestare il sequestro dell’auto, i militari le sequestrano anche il motorino

LATINA – Ieri sera una donna di 43 anni di Latina si è presentata fuori dalla Caserme dei Carabinieri di Latina a bordo del suo motorino per contestare il sequestro della sua auto avvenuto a seguito di un incidente stradale. Dopo gli accertamenti i militari hanno accertato che la patente della donna era scaduta da 10 anni, non aveva copertura assicurativa al motorino che dunque è stato anche questo sequestrato. La donna però, ha cercato di scappare con il mezzo, tentando di impedirne il sequestro, imprecando nei confronti dei militari, venendo disarcionata e messa in sicurezza.

E’ stata denunciata per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, regolamentazione della circolazione nei centri abitati, durata e conferma della validità della patente di guida, obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.