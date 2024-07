Dimissioni del consiglio comunale ad Aprilia, tutto da rifare

APRILIA – Va ripetuta la procedura di dimissioni dei consiglieri comunali di Aprilia. E’ necessario perchè la firma non integra quanto prescritto dall’articolo 38 del Testo Unico degli Enti Locali, cioè l’autenticazione di un notaio o di un pubblico ufficiale della firma del dimissionario o della firma delle delega. All’esito della legittimazione di tutti i passaggi, se tutti i consiglieri confermeranno la decisione di dimettersi, seguirà la nomina di un commissario straordinario da parte della Prefettura di Latina o di una commissione di accesso per valutare un eventuale scioglimento per mafia. Se verrà nominata comunque, la Commissione lavorerà in modo indipendente rispetto al Commissario che viene inviato per la gestione amministrativa ordinaria. Questa valutazione avverrà non prima di una settimana, ovvero quando arriverà a Latina il nuovo prefetto, Vittoria Ciaramella.