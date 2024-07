Economia pontina, un documento per guardare al fututo

LATINA – Presso i locali della Camera di Commercio a Latina, si è svolta la presentazione del documento finale del tavolo sullo sviluppo economico della provincia pontina. All’incontro riunione sono stati presenti, oltre al promotore, Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, oltre alle istituzioni degli enti locali territoriali, alle associazioni datoriali, sociali, sindacali e di categoria.

A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora. Con lui il vicepresidente Paolo Marini che ha presenziato le riunioni tecniche del Tavolo in questi mesi. “La Camera di Commercio, che è la casa delle imprese, è lieta di aver ospitato questo importante incontro che rappresenta la summa di un impegno condiviso, nella consapevolezza che sia necessario mettere in campo le migliori energie quando la partita che si gioca è quella del rilancio dell’economia dei territori. Con il documento presentato oggi, sono state messe a terra le giuste strategie per guardare alla crescita e allo sviluppo socio-economico di questa provincia. Le tematiche affrontate dai gruppi di lavoro, dalle infrastrutture al turismo, passando per l’agricoltura, la formazione e lo snellimento burocratico, sono centrali e impongono una grande attenzione. Il coordinamento che la Commissione presieduta da Enrico Tiero ha portato avanti è indispensabile per trovare una sintesi sulle priorità e sulle azioni da mettere in campo. Il metodo partecipato è sempre stato una prerogativa che ha contraddistinto l’azione della Camera di Commercio, nella convinzione che Enti, Associazioni e imprese debbano avere sempre la possibilità di dialogare, attraverso un confronto costruttivo basato su una visione comune che metta al centro la concretezza delle azioni. È esattamente quello che è stato fatto con la stesura di questo documento e, insieme, dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Da parte della Camera di Commercio posso confermare il pieno sostegno e l’impegno a portare avanti il dialogo nelle sedi opportune e a tutti i livelli Istituzionali, come già stiamo facendo con gli assessorati regionali che ringrazio per la costante e proficua collaborazione” ha dichiarato il presidente Giovanni Acampora.

“Esprimo grande soddisfazione per il grande successo di partecipazione alla presentazione del documento conclusivo del Tavolo provinciale sullo Sviluppo economico, avvenuta presso i locali del capoluogo pontino della Camera di Commercio Frosinone-Latina. Ringrazio in particolar modo il ‘padrone di casa’, il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora ed il vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli. Entrambi hanno creduto e supportato il nostro progetto, portato a compimento nell’arco di pochi mesi. Abbiamo realizzato un elaborato contenente in maniera sintetica analisi e proposte sul rilancio economico del territorio pontino. È stato portato avanti un gioco di squadra tra tutti gli stakeholders, con l’obiettivo di arrivare ad una sintesi tra le proposte e la stesura di un documento da sottoporre all’assessore Angelilli e all’amministrazione regionale. Dai gruppi di Iavoro sono scaturite richieste importanti da sottoporre all’amministrazione regionale, in particolar modo al titolare dello Sviluppo economico, l’assessore e vicepresidente Roberta Angelilli e al presidente della commissione consiliare ‘Semplificazione amministrativa’ Marika Rotondi. Intendo complimentarmi con tutti i componenti dei gruppi di Iavoro e a tal proposito, mi corre l’obbligo di rivolgere un particolare apprezzamento ai Ioro responsabili: Pierpaolo Pontecorvo (Unindustria), Riccardo Pece (Compagnia delle Opere Roma e Lazio), Carola Latini (Comune di Aprilia), Daniele Pili e Carlo Picchi (Coldiretti), Rita Saba (Latina Formazione Lavoro), Claudia Diana (Cisl) e Alberto Mosca (sindaco di Sabaudia). Confido fortemente nel sostegno e nell’azione tempestiva delle istituzioni competenti affinché le raccomandazioni contenute nel documento, possano essere attuate con successo, migliorando così le condizioni economiche e sociali della provincia e aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per tutti i suoi abitanti. Naturalmente con la consapevolezza che alcune proposte sono di facile realizzazione ed altre avranno bisogno di una programmazione più lunga”, ha dichiarato il presidente Enrico Tiero.