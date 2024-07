Formia, chiosco abusivo sul lungomare: 15 mila euro di multa

FORMIA – Un’associazione sportiva dilettantistica di Formia è stata sanzionata per un totale di 15mila euro dopo un blitz dei carabinieri in un chiosco di via Porto Caposele affidato in concessione dal Demanio all’associazione stessa. I militari hanno scoperto che la struttura era divenuta una vera e propria attività commerciale per somministrazione di alimenti e bevande, con la presenza di circa 90 clienti non risultanti come soci. Si è anche accertato che il chiosco era abusivo e provo dei requisiti edilizi, urbanistici e igienico sanitari, costituendo di fatto un rischio per tutti i presenti. Si è quindi disposta l’immediata chiusura con il conseguente sgombero.