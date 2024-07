Forza Italia diserta il Consiglio Regionale, primo strappo alla maggioranza

LAZIO – Nel Lazio arriva il primo strappo nella maggioranza della regione guidata da Francesco Rocca, con Forza Italia e Noi Moderati che disertano il Consiglio sull’assestamento di bilancio. Il partito di Antonio Tajani, coordinato nel Lazio da Claudio Fazzone, non si è presentato in aula ponendo, in questo modo, un problema politico e impedendo così di discutere la legge sull’assestamento di bilancio.

Ieri i forzisti sono passati dalle parole ai fatti scatenando l’ira delle opposizioni: stanchi probabilmente dell’attendismo hanno fatto mancare il numero legale su uno dei passaggi più importanti della vita d’aula.