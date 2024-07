Giorgia Andreozzi presenta il suo inedito Blackout

LATINA – Primo singolo per l’artista di Latina, Giorgia Andreozzi, 16 anni, cantante , ballerina e musicista.

Giorgia, pur con la sua giovane età, è molto determinata e i suoi obiettivi sono chiari. Ce lo ha raccontato lei stessa

Giorgia ha partecipato negli anni a molti musical in teatro.

Ha partecipato anche a svariati concorsi . Finalista per ben tre anni consecutivi al concorso “Sanremo Junior” e sempre finalista, a “Castrocaro” , al “Cantagiro” , ecc.

In occasione del recente Festival di Sanremo ha partecipato alla Live Box di “Casa Sanremo” conquistando il pubblico.

Giorgia, oltre ad aver vinto vari concorsi canori tra cui anche la competizione “Arlecchino” presso l’ambasciata Bulgara, ha trionfato all’importante edizione dell’ “EVOLI Festival”

Un importante riconoscimento, come talento del Lazio, è stato riconosciuto la scorsa estate anche dal Presidente del Consiglio Regionale della Regione Lazio Dott. Antonio Auriemma.

Attualmente ingaggiata dalla casa discografica “Rosso di sera” per la produzione di alcuni inediti in uscita per la prossima estate 2024, è uscito da poco il suo inedito Blackout