Guasto elettrico nella zona del Piccarello: senza corrente e finestre chiuse per l’ordinanza

LATINA – Guasto improvviso alla linea elettrica nella zona del Piccarello a Latina, che sta interessando, in un caso 70 utenze, in un altro 128. Si tratta della stessa zona dove l’ordinanza firmata dal sindaco di Latina Matilde Celentano inviata i cittadini a tenere le finestre chiuse dopo l’incendio che si è sviluppato lunedì sera alla Farla, magazzino di stoccaggio medicinali andati distrutti nelle fiamme. Le analisi della colonnina montata dall’Arpa Lazio non sono ancora state rese note e dunque rimane in vigore il documento firmato dalla prima cittadina.

In tutto questo però Latina resta nella morsa del caldo, l’allerta rossa è presente ancora oggi sul bollettino del Ministero della Salute con temperature che tra le 14 e la sera oscilleranno tra i 37 e i 39 gradi. I giorni nei quali il caldo sarà più insopportabile saranno oggi e domani, con un picco previsto nella giornata di domani. Anche le temperature notturne saranno molto elevate portando al fenomeno delle “notti tropicali”