Il Gruppo Eco Liri diventa Polo Stellantis

LATINA – Nella serata del 25 luglio si è svolta l’inaugurazione della nuova sede, ristrutturata, di Latina del Gruppo Eco Liri dove si possono trovare tutti i marchi del gruppo Stellantis (FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, ABARTH, FIAT PROFESSIONAL, JEEP DS, OPEL, CITROEN, PEUGEOT).

Davide e Christian Papa circondati dalle loro famiglie hanno dato modo di dimostrare come una famiglia coesa ed unita sia la chiave di volta per un successo come quello di cui loro sono oggi protagonisti.

Per celebrare l’importante riconoscimento ieri sera il gruppo ha voluto festeggiare con un appuntamento che ha visto protagonisti diversi volti noti del mondo della musica e dell’intrattenimento. Partendo dal taglio del nastro insieme al sindaco Matilde Celentano, passando per la benedizione di Don Anselmo, hanno partecipato all’evento diverse istituzioni tar cui il Senatore Riccardo Pedrizzi, l’onorevole Vincenzo Bianchi, il senatore Nicola Calandrini, Fabio Mazzeo di Stellantis e Pierpaolo Pontecorvo presidente di Unindustria Latina.

ASCOLTA L’AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO ECO LIRI SPA CHRISTIAN PAPA

E per gli ospiti è stato possibile visionare la nuova Alfa Romeo Junior che non è ancora presente nelle concessionarie ma che la casa automobilista ha deciso di inviare a Latina per una speciale anteprima.