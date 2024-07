Immigrazione irregolare, espulso dalla Polizia cittadino egiziano

LATINA – Continua l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare della Polizia di Stato di Latina. Nell’ambito dei controlli volti al rintraccio di soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale, questa mattina l’Ufficio immigrazione della Questura ha proceduto all’espulsione di un cittadino egiziano, classe 2001, senza regolare permesso di soggiorno. Entrato in maniera irregolare era infatti rimasto fino ad oggi sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo, diritto che la competente Commissione Territoriale non gli ha riconosciuto per carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per legge. L’uomo, a seguito del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il rimpatrio di Roma, dove verranno attivate le procedure dirette all’effettivo rimpatrio nel paese d’origine.