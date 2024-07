Incendio al bosco di Sabaudia: appiccato in tre punti

SABAUDIA – Tre incendi appiccati in tre punti diversi del bosco di Sabaudia. La protezione civile in via Degli Artiglieri ha trovato alte fiamme, in particolare verso il recinto della Caserma Comaca. In ausilio della Protezione Civile un sottoufficiale che ha fatto riempire il modulo antincendio all’interno della caserma. La Centrale operativa della Protezione Civile ha inviato a supporto anche il gruppo comunale di Sabaudia e il Nucleo Brigadiere Petrucci di Borgo Vodice. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alle ore 22.00. Non si registrano danni a persone. Sono andate in fumo piante di pino marittimo, un canneto, piante mediterranea e dei cumoli di sfalcio di prati.