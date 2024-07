Incendio in un appartamento Ater in viale Mazzini a Latina

LATINA – Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in un palazzina Ater in viale Mazzina a Latina. Secondo una prima ricostruzione una donna era in casa insieme al figlio quando in cucina si sono sviluppate le fiamme per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare il rogo. L’appartamento è completamente distrutto e i danni sono ingenti. Tutto il palazzo è stato evacuato, mamma e figlio sono stati portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia e ambulanze del 118.