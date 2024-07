Incendio vicino ai binari, treni in forte ritardo

LATINA – Sulla linea Roma – Napoli via Formia e Roma – Nettuno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Torricola e Pomezia per un incendio in prossimità dei binari.

ORE 16 – Disagi e rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma – Napoli via Formia e Roma – Nettuno. La circolazione è sospesa tra Torricola e Pomezia per un incendio in prossimità dei binari. E’ in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di RFI. I treni potranno subire rallentamenti, limitazioni e cancellazioni.