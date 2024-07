Incidente mortale su via del Lido a Latina

LATINA – Un incidente mortale è avvenuto questa mattina sulla via del Lido, all’altezza della rotonda di via Nascosa. Secondo cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale un uomo a bordo di una moto, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro la rotonda e poi facendo un volo di diversi metri. Per lui, nonostante l’intervento dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare.

Una corsia di via del Lido è stata chiusa dalla Polizia Municipale verso Latina per consentire i rilievi e capire la dinamica del sinistro.