Incidente sulla Frosinone Mare all’altezza di Terracina

TERRACINA – Drammatico incidente stradale ieri sera, poco dopo le 21, sulla Frosinone -Mare, all’altezza di Terracina. Nello scontro tra una Smart e una Dacia Duster una persona e morta e una è rimasta ferita gravemente. I soccorsi per il 60enne alla guida della Smart si sono rivelati vani, ferito gravemente il figlio che è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma, le sue condizioni sono molto delicate. Per i rilievi per per stabilire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un sorpasso azzardato proprio della Smart. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.