Incidente sulla Pontina in direzione Roma, traffico in tilt

LATINA – Un incidente si è verificato questa mattina sulla Pontina, all’altezza di Latina, in direzione Roma. Alcune persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, non sono in pericolo di vita. Per i rilievi sul posto è intervenuta la Polizia di Nettuno, secondo le prime informazioni si tratterebbe di un frontale. Traffico molto sostenuto verso la capitale.