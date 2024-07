La casa editrice Tunué di Latina compie 20 anni

LATINA – Il 23 luglio 2004 veniva costituita, a Latina, la casa editrice Tunué. Il primo libro, un saggio in formato tascabile dedicato a Will Eisner, usciva a marzo del 2005.

La Tunué compie venti anni e prendono il via dodici mesi di festeggiamenti tra novità e iniziative speciali. Venti anni intensi e ricchi, dai primi titoli di saggistica all’acquisizione nella propria squadra di autori internazionali di primo piano come Paco Roca, Shaun Tan, Tony Sandoval, Peter Kuper, Amélie Fléchais, Gene Luen Yang; dalla prima collana di graphic novel per ragazze e ragazzi, i «Tipitondi», ai prestigiosi riconoscimenti come il Premio Strega Ragazze e ragazzi miglior narrazione per immagini a I Pizzly di Jérémie Moreau; dalla serie di successo mondiale Monster Allergy al fenomeno PERA TOONS. Nel 2018 l’incontro con la casa editrice Il Castoro segna la creazione di un polo innovativo per la letteratura dedicata alle giovani generazioni.

Oggi la Tunué è l’editore leader nel mercato librario dei fumetti, manga esclusi.

Accompagnerà quest’anno di festeggiamenti un logo speciale disegnato da Paco Roca, un richiamo alla ricchezza e alla trasversalità del catalogo Tunué, che abbraccia gusti e età diverse con una grande attenzione al piacere della lettura e alla narratività delle storie. A partire da settembre e fino a tutto il prossimo anno, sarà possibile trovare presso gli stand della casa editrice i gadget realizzati con il logo dei venti anni.

Ma tante saranno le iniziative, le sorprese e le pubblicazioni che arricchiranno questi mesi. Si partirà il 6 agosto 2024 con l’uscita in contemporanea mondiale di Unico: Il Risveglio, la serie-evento che reinterpreta il classico di Osamu Tezuka, il “Dio del Manga”, in una rinnovata veste editoriale, con i disegni della formidabile coppia giapponese Gurihiru (Eisner Award nel 2022), la sceneggiatura di Samuel Settin e con la fondamentale supervisione della Tezuka Productions. Per festeggiare e dare un regalo concreto ai lettori, Tunué ha deciso su Unico un taglio del prezzo: da € 14,50 a € 4,90 fino al 30 settembre.