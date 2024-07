La commissione Ecomafie a Latina, “Ecco cosa faremo”

Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari è stata oggi a Latina per visitare l’azienda Lovato, attualmente sotto sequestro dopo la nota vicenda della morte di Satnam Singh, e in un’altra azienda agricola di borgo Santa Maria gestita da un bengalese. Successivamente, in Prefettura, si sono svolte le audizioni del neo Prefetto Vittoria Ciaramella e del Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco. E’ stato un nuovo passo nel cosiddetto “Filone Caporalato” che vede Latina come osservata speciale dopo la tragedia riguardante il bracciante indiano.

Il commento del presidente della Commissione, il deputato Jacopo Morrone

Ascolta il prefetto Vittoria Ciaramella

Ascolta il procuratore Giuseppe De Falco

Tutte le interviste sono a cura di Domenico Ippoliti