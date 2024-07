La Rettrice di Sapienza a Latina: “Qui ci sono eccellenze che vogliamo valorizzare”

LATINA – La magnifica Rettrice di Sapienza Antonella Polimeni, insieme alla sindaca di Latina Matilde Celentano ha svolto questo pomeriggio un sopraluogo presso l’ex Banca d’Iitaluia e l’ex Garage Guspi, edifici entrambi affidati a Sapienza, non solo per ampliare l’offerta formativa, ma anche per dare nuovi spazi alle facoltà già in essere.

“Tra Sapienza e Latina c’è una storia antica che si è arricchita con il tempo e la parte sanitaria ha un traino importante. Non dimentichiamoci – ha detto Polimeni – che la metà degli oltre 4 mila studenti dei corsi di laurea nel polo pontino sono studenti fuori sede. Arrivano qui perché trovano un giusto compromesso tra qualità della vita e la competitività sul prezzo degli alloggi e un’offerta formativa eccellente”.

Ma quali sono i tempi? “Il Garage Ruspi è uno spazio funzionale che si presta a are una risposta quasi immediata e già dal secondo semestre potrà esserci la possibilità di utilizzarlo come aule per compensare le criticità. Ma è ovvio che università e città devono collaborare insieme per i servizi – ha spiegato la rettrice – quindi per esempio la biblioteca di Sapienza potrebbe essere aperta a tutti i cittadini, non solo agli studenti. Su Banca Italia invece ci sarà bisogno di un approccio di restauro conservativo, ma i tempi sono necessariamente più lunghi”.

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha parlato di “Un giorno storico per Latina. Continuiamo una tradizione iniziata 34 anni fa quando uscì la prima delibera con Sapienza e a Latina arrivò il corso in Economia e Commercio. In 30 anni sono stati fatti passi da gigante. Dopo tanta fatica sono orgogliosa – ha detto Celentano – di firmare questo protocollo e affidare questi locali storici a Sapienza per metterli in funzione degli studenti. Una scelta che ci permette anche di valorizzare il centro storico rendendolo più sostenibile.

