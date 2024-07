La zona pub di Latina diventa palcoscenico a cielo aperto

LATINA – La zona Pub di Latina è pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto grazie all’esibizione degli artisti di strada. Questa prima edizione di artisti di strada offerta dai commercianti della zona alla cittadinanza tutta, sarà una ricorrenza destinata a ripetersi, “un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i visitatori”, spiegano gli organizzatori.

L’evento si terrà oggi e domani luglio dalle 20 alla mezzanotte lungo via Cesare Battisti, via Neghelli e via Lago Ascianghi.

La manifestazione vedrà la partecipazione di talentuosi artisti di strada. Gli spettatori avranno l’opportunità di ammirare una varietà di performance, tra cui giocolieri, mangiafuoco, trampolieri, bolle di sapone.

“L’evento vuole celebrare l’arte di strada e la cultura locale, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per tutte e tutti,” dichiarano i gestori dei locali della zona, organizzatori dell’evento. “La Via dei Pub si trasformerà, oltre al classico luogo di incontro, anche in un momento di scoperta artistica, offrendo spettacoli emozionanti per tutte le età.” La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a chiunque.