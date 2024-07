Latina calcio in campo contro la Roma. A Trigoria finisce 6-1 per i giallorossi

LATINA – Prima amichevole stagionale per il Latina Calcio e con un avversario d’eccellenza, la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi vincono 6-1. A passare in vantaggio, contro ogni pronostico è il Latina: a segno Capanni dopo una buona discesa sulla sinistra di Ercolano. Poco dopo, al 27′, Dybala rimette in equilibrio il risultato con grande freddezza dal dischetto. Un’azione fotocopia al 30′, questa volta protagonista Solbakken che si conquista e trasforma il penalty dagli undici metri. Allo scadere del primo tempo, dal limite dell’area, Pisilli con un grande slalom di tecnica salta tre difensori nerazzurri e davanti al portiere con il sinistro incrocia: 3-1. Nel finale c’è spazio per il primo gol in maglia giallorossa di Enzo Le Fée.

Nel secondo tempo De Rossi schiera gran parte dei giovani a sua disposizione. Feola, Golic, Plaia e Reale compongono tutto il reparto difensivo, Levak e Graziani le due mezz’ale di centrocampo mentre Almaviva, Sugamele e Cherubini (fresco di rinnovo, ndr) formano il tridente offensivo. La prima grande occasione per i giallorossi arriva al 15′ con Graziani che, con grande astuzia, si inserisce in area con il tempo giusto per colpire di testa un cross proveniente dalla destra di Feola: palla che termina di un soffio al lato. Gol che per il centrocampista arriva al 18′ dopo una conclusione forte e precisa dal limite dell’area siglando il 5-1. Dopo il cooling break il tecnico giallorosso inserisce altri due ragazzi pronti ad affrontare la stagione con Falsini in Primavera: Rocchetti e Cama, subentrati al posto di Reale e Feola. Al 37′ c’è spazio per un’altra gioia del numero 8 della Primavera. Cherubini, che si è mosso tanto durante la sfida, in area trova uno scavetto che si trasforma in assist vincente per l’inserimento e colpo di testa di Leonardo Graziani che cala il 6-1.