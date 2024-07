Latina riscopre il basket grazie al Trofeo città di Latina

LATINA – Il Trofeo città di Latina, Basket in piazza, sta avendo un grandissimo successo. L’arena in piazza del Popolo che ogni sera, dal tramonto e fino a notte, ospita partite di atleti junior e senior ha conquistato il pubblico di Latina. “E’ un grande orgoglio per noi perchè i cittadini stanno ricoprendo l’amore per la palla a spicchi”, spiega il presidente dell’associazione Gli Amici del Basket che la organizza Massimo Passamonti.

E intanto si fa pian piano delineando il quadro per le semifinali. Dopo la prima semifinalista Generali Assicurazioni, ieri, con la vittoria contro Finocchiaro Consulente Finanziario, è Turi Rizzo ad accedere alla semifinale.

Negli Junior Le Pulcine rullo compressore, fa l’en plein di vittore, in un girone in cui la classifica è già delineata.

Il programma di oggi prevede alle 19 il match I Goonies – Ist. Steve Jobs /Power Unit che chiude la fase di qualificazione del girone Junior e alle 21 il quarto Onoranze Funebri La Rivera – Farmacia Isonzo, da cui uscirà la semifinalista che affronterà Generali Assicurazioni il 18 luglio.