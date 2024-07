Massimo Monacelli ha firmato il contratto direttore Ater Latina

LATINA – Massimo Monacelli ha firmato questa mattina insieme al presidente Enrico Dellapietà il contratto come nuovo direttore di Ater Latina. “Oggi – ha spiegato il presidente Dellapietà – apriamo un “cantiere” sicuri di poter fare tesoro della professionalità e della personalità del direttore Monacelli che ringrazio per aver accettato il nuovo ruolo dopo aver ben fatto in Provincia e al Comune di Gaeta. Operativi da subito in una azienda che e’ un modello di efficacia, faremo di più e meglio consci di aver a che fare con un bisogno primario come la casa e di gestire risorse pubbliche”

Il direttore Monacelli ha raccolto le sollecitazioni: “ogni nuova sfida per me è impegno non a partecipare ma a vincere, capisco bene che assumo un ruolo importante, farò tesoro delle mie esperienze pregresse e cercherò di comprendere e in fretta la cultura del fare di Ater Latina valorizzando tutte le risorse e le capacità presenti in azienda”

Massimo Monacelli, ingegnere civile (laurea conseguita a La Sapienza 2001/2002, è nato a Fondi il sei maggio 1968. Ha lavorato presso la Provincia di Latina, il Comune di Gaeta e il Comune di Fondi sempre nel ruolo di dirigente nei settori viabilità, riqualificazione urbana, edilizia scolastica, trasporti, ambiente e lavori pubblici.