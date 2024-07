Missione Caporalato, la commissione parlamentare Ecomafie a Latina

LATINA – “Missione Caporalato” per una delegazione della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari”, presieduta dal deputato Jacopo Morrone.

Nella mattinata di domani, giovedì 25 luglio, la delegazione, composta dal presidente Morrone e dai parlamentari Carmela Auriemma (M5s), Gianni Lampis (Fdi) e Marco Simiani (Pd-Idp), effettuerà sopralluoghi in presenza delle autorità locali e di rappresentanti delle Forze dell’Ordine in un’impresa agricola attualmente sotto sequestro e in un’area di lavoro di braccianti agricoli.

Seguiranno dalle 12 alle 13.30, in Prefettura a Latina, le audizioni del Prefetto dottoressa Vittoria Ciaramella e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina dottor Giuseppe De Falco.

“La Commissione – afferma il presidente Morrone – ha aperto ufficialmente il ‘filone caporalato’ con le audizioni del generale Antonio Bandiera, comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, e di Massimo Ferraro, Fondazione osservatorio agromafie, avvenute lo scorso 8 luglio a Palazzo San Macuto a Roma. Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, connesso anche a organizzazioni criminali, riguarda certamente diverse aree del nostro Paese. Come prima meta per verificare la situazione abbiamo optato per l’area di Latina considerando la sua importantissima e strategica vocazione agricola, commerciale e dell’export, con una conseguente forte presenza di lavoratori stranieri”.