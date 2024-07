Molesta la vicina di casa, divieto di avvicinamento per una donna di Fondi

FONDI – Divieto di avvicinamento alla parte offesa. E’ la misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina ed eseguita dalla Polizia nei confronti di una donna di 33 anni di Fondi. La misura cautelare costituisce l’epilogo di un’attività di indagine condotta dagli agenti di Fondi, che ha messo in evidenza come la donna, reiteratamente, tenesse condotte moleste e minatorie nei confronti della vicina di casa e dei suoi familiari.

La vittima ha descritto agli investigatori gli episodi in cui la donna, in più occasioni, le avrebbe spruzzato contro del liquido maleodorante con un fucile ad acqua, avrebbe lanciato oggetti all’interno del cortile della loro abitazione o sbattuto oggetti metallici contro la recinzione per arrecare disturbo.

La vittima ha denunciato anche che la donna l’aveva minacciata di tagliarle la gola. Infine, la destinataria del provvedimento, nel tentativo di eliminare le prove delle proprie azioni, con un bastone di ferro, aveva cercato di spostare la telecamera di videosorveglianza installata dalla denunciante.