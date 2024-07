Morte Satnam Singh, la Procura vuole blindare le testimonianze di Soni e Ramesh

LATINA – La Procura di Latina ha chiesto di “blindare” il racconto della moglie di Satnam Singh e di un altro testimone presente quando è avvenuto l’incidente sul lavoro. L’obiettivo del magistrato inquirente Marina Marra è chiedere un incidente probatorio per cristallizzare una prova da prendere e portare poi al dibattimento.

Il sostituto procuratore Marina Marra con il Procuratore Giuseppe De Falco, intende ascoltare Soni, e Ramesh K., entrambi presenti all’incidente e ai drammatici passaggi successivi quando hanno assistito al caricamento del bracciate sul furgone e al suo trasporto a casa invece che in ospedale. Il loro racconto è essenziale per la ricostruzione dei fatti e l’incidente probatorio servirà proprio a cristallizzare nei minimi dettagli il loro racconto soprattutto per quanto riguarda il comportamento di Antonello Lovato, l’imprenditore agricolo finito in carcere.

Sarà ora il gip Molfese a fissare l’incidente probatorio per ascoltare entrambi i testi.

Ieri intanto Soni, assistita dall’avvocato Gianni Lauretti, ha incontrato una delegazione della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia composta dalla Presidente Chiara Gribaudo e da alcuni commissari.