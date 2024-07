Olimpiadi pugilato, la pontina Mesiano eliminata agli ottavi

LATINA – Quinta eliminazione per la nazionale di pugilato italiana alle Olimpiadi di Parigi. L’azzurra di Latina, Alessia Mesiano ha perso ai punti 5-0 (30-27 per tutti e cinque i giudici) il match degli ottavi di finale che la vedeva opposta alla 35enne irlandese Kellie Harrington, testa di serie n. 3 del tabellone dei Giochi, campionessa olimpica a Tokyo 2020 e del mondo nel 2018, nella vita anche donna delle pulizie part time all’ospedale psichiatrico St. Vincent di Dublino. Contro una simile avversaria, nulla da fare per la 32enne Mesiano, colpita più volte dalle combinazioni dell’irlandese: l’incontro che ha visto protagonista l’azzurra nata a Latina, era valido per la categoria 60 kg donne.