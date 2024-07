Olimpiadi, quattro i pontini a Parigi

LATINA – Oggi si aprono i giochi olimpici a Parigi, e saranno 4 gli atleti pontini che parteciperanno, originari di diverse città, da Latina a Terracina, passando per Priverno e Sabaudia. Si tratta di: Emanuele Capponi, canottaggio (timoniere 8 femminile); Matteo Lodo, canottaggio (4 senza); Alessia Mesiano, pugilato; Matteo Sartori, canottaggio (2 di coppia).

E il direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo libero, turismo e sport, Don Gheorghe Lucaci ha inviato ai quattro sportivi un messaggio: «Ho appreso con tanta gioia la notizia della vostra partecipazione a questo grande evento a Parigi. Come Chiesa pontina e Ufficio per lo Sport siamo orgogliosi di voi, specie del vostro impegno, coraggio e costanza che vi hanno consentito di arrivare a questa partecipazione. Noi vi sosteniamo con la nostra preghiera e con la nostra vicinanza affinché voi possiate davvero vivere con gioia ed entusiasmo questo momento così importante, ma anche di inseguire al meglio gli obiettivi che vi siete prefissi nelle vostre specialità sportive. Per questo vi seguiremo con tanta attenzione. A voi atleti, insieme ai vostri allenatori e preparatori, giunga il nostro abbraccio e la nostra benedizione, con la speranza di incontrarvi al vostro rientro per condividere con noi questa esperienza sportiva ma soprattutto anche umana».

Con l’occasione la Diocesi di Latina fa suo e rilancia il messaggio di papa Francesco per i giochi olimpici: «Mentre la pace nel mondo è seriamente minacciata, auspico vivamente che tutti rispettino la #treguaolimpica, nella speranza di risolvere i conflitti e ripristinare la concordia. Che Dio illumini le coscienze di coloro che sono al potere».