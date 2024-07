Parco nazionale del Circeo, rimozione piante pericolose sulla Pontina

SABAUDIA – Il Parco nazionale del Circeo procederà nei prossimi giorni, con il supporto del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano, alla rimozione delle piante a rischio schianto, pericolose per la viabilità, lungo la SS Pontina e l’eliminazione delle piante schiantate ostruenti le cunette.

La decisione è stata adottata per ragioni di pubblica incolumità e urgenza e riguarda piante già censite dal Reparto CC ed evidenziate da ANAS per essere nell’immediato pericolose. Lo stabilisce una ordinanza urgente emanata dal commissario straordinario dell’ente Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone. Si tratta di una misura straordinaria per venire incontro a immediate esigenze di sicurezza per interventi che non venivano effettuati da alcuni anni, a cui faranno seguito, dopo l’estate, le programmate attività per un più ampio intervento per la rimozione delle piante anche lungo le Migliare, come previsto da apposite ricognizioni.

“Si tratta di un intervento straordinario deciso in coordinamento con tutti gli enti preposti e a seguito degli appositi tavoli istituzionali convocati in più occasioni nei mesi scorsi – afferma Emanuela Zappone, commissario straordinario dell’ente Parco nazionale del Circeo- Sono state effettuate verifiche e individuate, nei rispettivi ambiti, diverse situazioni di pericolo puntuali, ma non generalizzate, di piante arboree a rischio schianto o già abbattute nei pressi delle sedi stradali, tali da costituire pericolo per l’incolumità pubblica o per l’aumento del rischio incendi. Ringrazio i vari enti ed istituzioni per la disponibilità mostrata e per la grande professionalità e competenza nella interlocuzione con l’ente Parco: Prefettura di Latina, Regione Lazio Direzione Ambiente, Provincia di Latina, Comune di Sabaudia, Comando Provinciale carabinieri di Latina, Polizia Stradale di Latina,Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo, ANAS ASTRAL.

Un particolare ringraziamento al Prefetto Maurizio Falco, che nell’allora veste di Perfetto di Latina ha coordinato i tavoli istituzionali. Procederemo al più presto alle attività previste, a cura del Reparto carabinieri Biodiversità, in base alla istruttoria tecnica coordinata dal direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Stefano Donati, che ringrazio”, conclude Emanuela Zappone.