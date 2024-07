Pioggia a Latina nelle prossime ore: è allerta gialla

LAZIO – Allerta meteo gialla sul Lazio per la giornata di oggi. La Protezione Civile parla di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sulle zone meridionali e orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. L’allerta partirà in mattinata e sarà valida per le successive 9-12 ore. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato delle valutazioni dei livelli di allerta e criticità: per la provincia di Latina, l’allerta è di “ordinaria criticità idrogeologica per temporali”, di colore giallo.