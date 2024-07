Prelievo multiorgano al Goretti di Latina

LATINA – Al Goretti di Latina, nel corso della notte, è stato eseguito un altro prelievo multiorgano, il quinto dall’inizio dell’anno, il secondo in una settimana. E’ stata la famiglia di Gianpietro a decidere di donare gli organi per dare una seconda possibilità a chi altrimenti non ce l’avrebbe fatta. Una scelta che moglie e figli hanno fatto per ricordare l’uomo che è sempre stato: buono, disponibile, generoso.

Dopo la sua morte, avvenuta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa di una emorragia cerebrale spontanea, la famiglia, supportata e seguita dal team dell’ospedale, ha deciso di compiere questo ultimo importante gesto.

Una equipe specializzata è arrivata al Goretti per l’espianto di cuore, fegato e cornee. Il cuore è stato subito dirottato a Bari per una emergenza, il fegato al Policlinico Tor Vergata di Roma e le cornee alla banca degli occhi di Roma.