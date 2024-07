Roccasecca dei Volsci, arrestato 45enne per spaccio

ROCCASECCA DEI VOLSCI – I Carabinieri della Stazione di Priverno, in collaborazione con i Comandi Stazione di Maenza e Prossedi, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un cittadino classe 79 residente a Roccasecca dei Volsci. L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 3 involucri di mariujana del peso complessivo di 154 grammi, tre bilancini di recisione e vario materiale per il confezionamento, custoditi all’interno dell’abitazione di campagna, e nel proprio domicilio.