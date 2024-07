Roma – Latina, Rocca: “Pronti con gli espropri”

LAZIO – “Siamo pronti con i primi espropri e i primi 13 km che interessano il tratto da Tor de’ Cenci all’ingresso di Pomezia”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Rocca in occasione di un incontro avvenuto a Roma, nella sede della Giunta, tra Regione Lazio e Federdistribuzione. Sulla Roma-Latina il presidente ha detto di avere le dita incrociate sperando nella corrente legislatura. Il dialogo, sia con il Presidente Meloni che con il ministro Salvini è serrato per trovare le risorse e far partire l’ultimo progetto presentato. “Abbiamo già riperimetrato la strada per l’arrivo fino a Fondi, perchè non si può pensare di non coinvolgere in una strada strategica come questa la città che ospita questo grande mercato ortofrutticolo. Questa progettazione è già pronta” – ha detto Rocca. I fondi per la realizzazione dell’opera dovrebbero arrivare in occasione della prossima finanziaria.