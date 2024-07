Sermoneta ottiene fondi per sociale, scuole ed eventi culturali

SERMONETA – Sono state costituite le commissioni consiliari di Sermoneta della consiliatura 2024-2029 guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli. Nel corso del consiglio comunale di ieri, convocato dal presidente Pierluigi Torelli, sono stati eletti i componenti (tre di maggioranza, due di minoranza) delle sei commissioni che nei prossimi giorni si riuniranno per eleggere i rispettivi presidenti.

È stato poi illustrato dall’assessore al Bilancio Ugo Coluzzi il punto relativo alla variazione di bilancio “che prelude all’assestamento generale di metà anno che sarà presentato a questo consiglio alla fine del mese di luglio”, ha detto.

Si tratta di una “iniezione di risorse che ammonta complessivamente a circa 139.000 euro e che interessa vari ambiti dell’attività amministrativa dai servizi sociali, ai lavori pubblici, alle iniziative turistiche e culturali”. Una variazione che ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei conti.

Per quanto riguarda i servizi sociali, sono stati concessi alcuni finanziamenti a favore di studenti in condizione di fragilità da parte del Ministero dell’Interno e dalla Regione Lazio. Inoltre, è stato ottenuto un contributo di 16.929 euro per “interventi nell’ambito della comunicazione aumentativa alternativa” sempre a favore di studenti in condizioni di fragilità: “tale fondo fino al 2023 era erogato direttamente a favore delle istituzioni scolastiche ma da quest’anno la competenza è stata trasferita ai comuni”, ha aggiunto l’assessore.

Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, l’ente ha ottenuto un incremento di risorse a titolo di fondo adeguamento prezzi in merito a due interventi di efficientamento energetico realizzati nei plessi scolastici di Sermoneta centro storico e scuola dell’infanzia Sermoneta Scalo per un totale di oltre 50mila euro.

Ancora, ammonta a 20.000 euro il contributo ottenuto dalla Regione Lazio per le manifestazioni culturali e turistiche: “Alcune sono state realizzate, altre rientrano nella programmazione estiva in corso e questo finanziamento contribuirà a ridurre la spesa a carico dell’ente e consentirà di avviare nuove iniziative”, ha proseguito Ugo Coluzzi. Ulteriori variazioni di bilancio sono servite a garantire l’apertura dei siti turistici e culturali il sabato e la domenica, e alla rimodulazione del progetto “L’Anfiteatro dei Monti Lepini – Il cuore di Ninfa” per il quale il Comune, in partenariato con la Fondazione Caetani e i comuni di Cori, Norma e Rocca Massima è beneficiario di un finanziamento regionale per l’esperienza di “realtà aumentata” in alcuni siti culturali.

Infine, via libera all’unanimità all’adesione alla costituzione dell’Ats denominata “Comitato locale per l’occupazione: il cibo nella terra del mito tra tradizione e innovazione”, un progetto di marketing territoriale che mira a realizzare un modello di collaborazione pubblico-privato per la promozione delle produzioni locali, con specifico riferimento a tutte le filiere legate all’enogastronomia e all’accoglienza turistica, progetto per il quale è stato ottenuto un finanziamento dalla Regione.