Sezze, trovato morto in casa un 53enne

SEZZE – Ieri mattina a Sezze i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di un uomo di 53 anni trovandolo morto. Già la notte precedente il 118 aveva prestato soccorso all’uomo che però aveva rifiutato il ricovero in ospedale. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali e riconducibile alle comorbidità di cui la vittima era affetto, alle pessime condizioni igienico-sanitarie, all’abuso di alcol e all’assunzione di sostanze stupefacenti. Nella perquisizione i Carabinieri hanno trovato, nella camera da letto, 21 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi.