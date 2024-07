Si riuniscono dopo 40 anni dal diploma i “Mitici della 5C” del Salvemini

LATINA – La classe 5^ C dell’ex I.T.C. “G. Salvemini” di Latina, anno scolastico 1983-1984, si è ritrovata a cena sul lungomare pontino per festeggiare i 40 anni dal conseguimento del diploma di maturità. Alla serata conviviale, ricca di ricordi e aneddoti, erano presenti circa la metà dei compagni della classe di allora, tra motivi di lavoro, vacanze in corso o impegni improrogabili, tenendo a precisare che la maggior parte dei “mitici della 5^ C” (come amano definirsi) è sempre stata molto unita, legata da profondo affetto e, nel tempo, non si è mai persa di vista. Anzi, per la speciale ricorrenza, sono stati invitati anche taluni ex docenti, a testimonianza del forte sentimento di gratitudine che la classe prova tuttora verso chi, con pazienza e dedizione, ha fornito le basi e ispirato il futuro professionale di molti di essi. Presenti all’evento gli ex studenti C. D’Ambrosio, M. Della Millia, T. Dentinelli, A. Di Girolamo, P. Di Marco, C. Imperato, A. Massicci, S. Natale, M. Nocera, G. Proietti, A. Santoro, I. Sodano e R. Vitali, nonché gli ex professori B. Lattanzi di Geografia, M. Patané di Matematica e V. Palladini di Ragioneria, mentre non hanno potuto partecipare A. De Bellis, O. Di Rosa, L. Leonangeli, G. Leoni, F. Panzanella, V. Ranfone, A. Riva e A. Romagna (altri componenti della classe sono A. Di Vito, S. Montano, C. Pennavaria, P. Porcelli, M. Saba e S. Stendardo).