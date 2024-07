“Sos cambio pelle”, la serie Tv con protagonista la dermatologa pontina Nicoletta Bernardini

LATINA – Una giovane dermatologa alle prese con le sue quotidiane storie professionali, pezzi di vita personali e dei suoi pazienti in cui è facile e divertente potersi riconoscere. Sono questi gli ingredienti principali di “SOS Cambio Pelle”, la nuova serie TV che ha appena debuttato su Canale 10 e che ha come protagonista una giovane professionista di Latina e le sue vicende reali, la dermatologa Nicoletta Bernardini. Nelle due puntate andate in onda nei giorni scorsi, la serie ha già avuto ottimi riscontri di pubblico. Protagonista insieme alla dottoressa Nicoletta, anche un team di eccellenza tutto al femminile, guidato con grande capacità e dedizione da un’altra professionista, la dottoressa Vilma Ciccone, che nella vita come nel set è la mamma della stessa Nicoletta.

La serie offre uno sguardo intimo e coinvolgente sul lavoro quotidiano di questo studio professionale (girata nella sede reale di Via Ufente a Latina) dove la professionalità si unisce ad un approccio umano ed empatico. La dottoressa Nicoletta e il suo team lavorano con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, affrontando problematiche in cui tutti possono ritrovarsi fino a situazioni dermatologiche più complesse. L’approccio non è solo scientifico, ma anche profondamente umano, riconoscendo l’importanza dell’ascolto e del supporto emotivo.

ASCOLTA IL RACCONTO DELLA STESSA DOTTORESSA

La Produzione e realizzazione di “SOS Cambio Pelle” è curata da Garage Zeami, casa di produzione pontina nota per la qualità dei suoi lavori e la capacità di raccontare storie autentiche, con la regia di Lorenzo Lavia e Arianna Mattioli. La serie televisiva riesce a catturare l’attenzione del pubblico, il team Bernardini-Ciccone dimostra che la cura della pelle può essere un importante viaggio alla scoperta di noi stessi. La serie promette di continuare a emozionare e ispirare, portando avanti la missione di migliorare la vita delle persone, una pelle alla volta.

C’è attesa per vedere i prossimi episodi della serie, che andranno in onda il 26 luglio, il 2 e 9 agosto sempre alle 20,45, con repliche nei giorni successivi.