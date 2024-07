Stupro a Ponza, il sindaco Ambrosino scrive a Prefetto a forze dell’ordine

PONZA – Dopo lo stupro della 16enne avvenuto sull’isola di Ponza, il sindaco Francesco Ambrosino ha scritto alle forze dell’ordine e al prefetto di Latina per chiedere maggiori controlli serali e notturni. Il sindaco chiede anche ai gestori dei locali che assumono personale stagionale di fare più controlli e verifiche su chi decidono di prendere in servizio.

La vittima è una ragazza che da qualche mese si era trasferita sull’isola per il lavoro dei genitori. L’aggressore ha invece 34 anni, anche lui arrivato a Ponza per lavorare come cameriere stagionale in un locale. A denunciare tutto ai carabinieri è stata la madre della giovane, che ha raccontato che il 34enne si era introdotto nell’appartamento quando la ragazza era sola e la famiglia era al lavoro. La 16enne è stata soccorsa e trasferita in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove sono iniziati gli accertamenti medici, e poi trasferita in un ospedale romano. Intanto il 34enne, che risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è ufficialmente indagato a piede libero, è stato accompagnato fuori dall’isola di Ponza con un foglio di via obbligatorio ed è tornato nel comune di Roma.