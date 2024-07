Terracina, la Polizia sequestra oltre mezzo chili di droga e arresta tre persone

TERRACINA – Tre persone sono state arrestate a Terracina nell’ambito di una serie di controlli del territorio da parte della Polizia. Gli agenti hanno controllato due persone, imparentate e con precedenti e nelle rispettive abitazioni, grazie al fiuto del cane Odina in forza al reparto cinofili di Nettuno, sono stati trovati 22 gr di marjuana, 21 gr di hashish e 1,2 gr di cocaina, per un totale di circa 44 gr di sostanze stupefacenti, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Nell’altra abitazione invece, è stato trovato un intero panetto di Hashish del peso di 97,2, grammi e un’ulteriore confezione di hashish di 20 grammi oltre a due confezioni di cocaina per circa 118 gr di sostanze stupefacenti.

Controllata anche una terza abitazione dove sono stati trovati 3 panetti di hashish del peso rispettivamente di 97.2 gr, 51.80 gr. e 96.2 gr., un’ulteriore confezione di hashish del peso di 24.3 grammi, una bustina di plastica contenente marijuana del peso di 37 gr. per un totale di circa 306 gr, di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. I tre sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo