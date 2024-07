Traffico illecito di rifiuti a Terracina, arrestate tre persone dai Carabinieri Forestali

TERRACINA – Un’operazione sul traffico illecito di rifiuti condotta dal Nucleo Carabinieri Forestali di Terracina e coordinata dalla DDA di Roma ha portato oggi all’esecuzione di 3 misure cautelari di cui una con custodia in carcere per un 69 e 2 agli arresti domiciliari per un 66enne e un 70enne, e al sequestro preventivo di uno dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti e al sequestro del sito adibito a discarica abusiva.

L’attività di indagine è partita nel 2021 durante normali controlli nel Comune di Terracina, quando i militari hanno notato nei pressi della Stazione Ferroviaria di Via Napoli, un’area recintata e delimitata da cancello sul quale era apposto un cartello indicante la dicitura “Centro Recupero Rifiuti”. All’interno dell’area, di proprietà demaniale e occupata abusivamente, si intravedevano cumuli di rifiuti pericolosi e non, prevalentemente RAEE e altre tipologie di rifiuti ferrosi, accatastati in maniera promiscua a alla rinfusa, senza alcuna protezione per l’ambiente. Successivi accertamenti hanno dimostrato che diversi soggetti, privati e ditte, in maniera sistematica, conferivano abusivamente diverse tipologie di rifiuti all’interno dell’area.

Sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di traffico illecito organizzato di rifiuti a carico di tre soggetti i quali, ognuno con un preciso ruolo, gestivano , all’interno del sito, i rifiuti pericolosi e non, al fine di ricavare materia prima, tipo metalli, come rame, zinco, ottone e ferro i quali venivano venduti sul mercato nero. Il materiale non recuperabile veniva sistematicamente smaltito illecitamente nel circuito dei rifiuti urbani o mediante combustione.

I reati contestati sono attività organizzata di traffico illecito di rifiuti pericolosi smaltimento illecito, occupazione suolo pubblico e, per uno dei soggetti, falso ideologico.

Nella fase di esecuzione dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali e delle misure cautelari reali il Nucleo CC Forestale di Terracina è stato coadiuvato dal N.I.P.A.A.F. di Latina, dai Nuclei CC Forestali di Latina e Cisterna di Latina nonché da militari della Compagnia Carabinieri di Terracina.