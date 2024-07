Violenza sessuale a Ponza, il Csm apre un fascicolo

PONZA – Il Consiglio superiore della Magistratura ha aperto una pratica dopo la violenza sessuale avvenuta a Ponza lo scorso 7 luglio ai danni di una ragazza di 16 anni. Il fascicolo è stato aperto dopo la richiesta del consigliere del Csm Ernesto Carbone che voleva un chiarimento sul mancato intervento della magistratura di Cassino in ordine ai fatti di violenza sessuale che si sono consumati a Ponza.

Il 34enne romano, individuato dai carabinieri come presunto responsabile, è stato infatti solo denunciato e colpito da un foglio di via obbligatorio con il quale è stato imbarcato e ha fatto ritorno a Roma, dove risiede. La Procura ha ritenuto di non poter procedere all’arresto.

Il consigliere Carbone, nella sua richiesta sottolinea che “l’uomo è stato destinatario di un foglio di via obbligatorio che ne impone l’allontanamento dall’isola di Ponza , rimanendo indagato tuttavia in stato di libertà e, dunque, libero di circolare e di frequentare luoghi pubblici o aperti al pubblico, come documentato dallo stesso, attraverso i social, con un serio e pericolo reale di reiterazione del reato, o di fuga”.